همزمان با هفته بسیج، به ۱۷۰ نفر از اهالی روستای درب قلعه استهبان خدمات سلامت ارائه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر استهبان گفت: در راستای ارتقای سلامت عمومی و به مناسبت هفته بسیج، ۱۷۰ نفر از شهروندان روستای درب قلعه این شهرستان از خدمات رایگان پزشکی بهرهمند شدند.
محمدجواد خیرات افزود: این برنامه با حضور پزشکان و کارشناسان داوطلب شامل دندان پزشک، متخصص اطفال، پزشک عمومی، روانشناس، کارشناس مامایی، داروساز و داروخانه سیار اجرا و ایستگاه سنجش سلامت و فضای دوستدار کودک نیز برای ارائه خدمات تکمیلی به اهالی راهاندازی شد.
رییس شعبه جمعیت هلال احمر استهبان بیان کرد: کاروان سلامت با هدف ارتقای سلامت در روستاها و خدمات رسانی عدالت محور برپا شد.
شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.