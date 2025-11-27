به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر استهبان گفت: در راستای ارتقای سلامت عمومی و به مناسبت هفته بسیج، ۱۷۰ نفر از شهروندان روستای درب قلعه این شهرستان از خدمات رایگان پزشکی بهره‌مند شدند.

محمدجواد خیرات افزود: این برنامه با حضور پزشکان و کارشناسان داوطلب شامل دندان پزشک، متخصص اطفال، پزشک عمومی، روان‌شناس، کارشناس مامایی، داروساز و داروخانه سیار اجرا و ایستگاه سنجش سلامت و فضای دوستدار کودک نیز برای ارائه خدمات تکمیلی به اهالی راه‌اندازی شد.

رییس شعبه جمعیت هلال احمر استهبان بیان کرد: کاروان سلامت با هدف ارتقای سلامت در روستا‌ها و خدمات رسانی عدالت محور برپا شد.

شهرستان استهبان در جنوب شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.