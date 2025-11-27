مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر چهارمحال و بختیاری از امدادرسانی به ۴مصدوم حادثه برخورد دو و انحراف خودروی پژو از مسیر در محور فارسان به شهرکرد خبرداد.

امدادرسانی به ۴مصدوم برخورد دو خودرو پژو در محور فارسان به شهرکرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، بیژن طاهری گفت: خبری مبنی بر برخورد دو خودرو و انحراف خودروی پژو از مسیر در محور فارسان به شهرکرد قبل از دوراهی مصطفی آباد دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم عملیاتی امداد و نجات پایگاه شهدای پردنجان به محل اعزام شد. نیرو‌های امدادی پس از ارزیابی صحنه و ایمن‌سازی محل حادثه، اقدامات لازم پیش‌بیمارستانی را برای مصدومان انجام دادند.

طاهری افزود: یکی از مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان سیدالشهدا فارسان منتقل کردند.