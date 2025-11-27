خادمی از بازگشایی و بهسازی جاده روستایی سرتاوه و آب لک به طول ۲ و نیم کیلومتر با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال خبر داد و افزود: حدود ۲۵ خانوار از این طرح بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: علاوه بر این برخی نقاط حادثه خیز از جمله ۲ پیچ خطرناک در مسیر دهستان پشته زیلایی که عامل بسیاری از تصادفات بود با اعتبار ۵ میلیارد ریال، ایمن‌ سازی شد.

