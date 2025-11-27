بخشدار سرفاریاب گفت: رفع نقاط حادثه خیز ، بازگشایی و بهسازی جاده های روستایی در اولویت کار متولیان بخش سرفاریاب است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بخشدار سرفاریاب در بازدید از طرح های فعال جاده سازی در این بخش گفت: با وجود اقدامات انجام شده در گذشته، مسیرهای اصلی و فرعی بخش سرفاریاب دارای مشکلاتی است که با پیگیری و همکاری راه و شهر سازی، راهداری و دیگر مسئولان مشکلات رفع می شود.
خادمی از بازگشایی و بهسازی جاده روستایی سرتاوه و آب لک به طول ۲ و نیم کیلومتر با اعتبار ۲۵ میلیارد ریال خبر داد و افزود: حدود ۲۵ خانوار از این طرح بهره مند می شوند. وی ادامه داد: علاوه بر این برخی نقاط حادثه خیز از جمله ۲ پیچ خطرناک در مسیر دهستان پشته زیلایی که عامل بسیاری از تصادفات بود با اعتبار ۵ میلیارد ریال، ایمن سازی شد.