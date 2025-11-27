فراخوان جشنواره شجره طوبی در کهگیلویه وبویراحمد
رابط سومین جشنواره بین المللی شجره طوبی در کهگیلویه وبویراحمد گفت: با توجه به تمدید مهلت جشنواره، علاقه مندان میتوانند آثار خود را تا ۱۵ آذر ۱۴۰۴ به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، حجت الاسلام سید عبدالصالح سالاری رابط سومین جشنواره بین المللی شجره طوبی در استان گفت: معاونت تعلیم و تربیت سازمان بسیج مستضعفین برای سومین سال است که با هدف الگوسازی و دریافت آثار فعالان و دغدغهمندان حوزه تعلیم و تربیت کشور، فراخوان ارسال تجارب تربیتی و طرحهای تربیتی را در قالب جشنواره شجرهی طوبی داده است.
حجت الاسلام سالاری بیان کرد: این جشنواره ویژه همه کنشگرهای تربیتی کشور شامل معلمان، دبیران، طلاب، روحانیون، مبلغان، مربیان قرآن، بسیجیان، اساتید حوزه و دانشگاه، مربیان مهدکودک، روان شناسان، مشاوران و دانشجویان، اقشار و متخصصین بسیج اقشار و هر فعال تربیتی دارای ایده یا تجربه تربیتی برگزار میشود و امیداوریم در استان کهگیلویه وبویراحمد شاهد ارسال آثار زیادی به دبیرخانه جشنواره باشیم.
وی ادامه داد: محورهای جشنواره شامل پویایی فعالیتهای قرآنی (آموزش، حفظ، روخوانی)، کار تشکیلاتی تربیتی، راهاندازی مجموعههای تربیتی، استعدادیابی و پرورش استعدادها، جذب پایدار مخاطب، تربیت در فضای مجازی با تأکید بر هوش مصنوعی، نهادینهسازی فضائل (عفاف و حجاب)، استفاده تربیتی از فعالیتهای جهادی، ترویج فرهنگ کتابخوانی، بهرهبرداری تربیتی از اردوها، ترویج فرهنگ جهاد و شهادت. ظرفیت تربیتی هیئت، اعتکاف، اربعین و ورزش است.
رابط سومین جشنواره بین المللی شجره طوبی در کهگیلویه وبویراحمد گفت: به تجارب و طرحهای تربیتی برتر جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.
سالاری افزود: علاقهمندان با مراجعه به سامانه www.olgosazi.ir یا کانال جشنواره به آدرس: @shajareyetoba در پیامرسان ایتا یا نرم افزار کاربردی صالحین اطلاعات تکمیلی را دریافت و آثار خود را ثبت کنند و یا به معاونت تعلیم و تربیت در نواحی مقاومت بسیج استان کهگیلویه وبویراحمد مراجعه کنند.