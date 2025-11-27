به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: مجموعه شرکت گاز استان با برنامه‌ریزی‌های دقیق و تمهیدات لازم، آمادگی کامل خود را برای مدیریت بهینه مصرف گاز در زمستان پیش رو اعلام می‌کند و هدف اصلی این اقدامات، تضمین پایداری و استمرار جریان گاز برای تمامی مشترکان است.

رحمان محمودی با اشاره به اهمیت اجرای مصوبه هیأت وزیران، افزود: تمامی ادارات و سازمان‌های دولتی موظف هستند تا مصرف گاز خود را حداقل ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱ با احتساب تعدیل دمایی کاهش دهند. همچنین، دمای فضا‌های اداری در ساعات کاری نباید از ۲۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد.

وی در تشریح سازوکار‌های نظارتی گفت: تیم‌های ویژه پایش و بازرسی برای نظارت مستمر بر رعایت این مصوبات در ادارات تشکیل شده‌اند و این تیم‌ها از ابتدای آبان ماه به‌طور منظم دمای محیط و وضعیت تجهیزات گرمایشی را بررسی می‌کنند تا از اجرای صحیح دستورالعمل‌ها اطمینان حاصل شود.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: در صورت عدم رعایت ضوابط تعیین‌شده، ابتدا تذکر کتبی به دستگاه متخلف ابلاغ خواهد شد و در صورت تکرار تخلف، جریان گاز آن اداره به مدت یک هفته قطع و وصل مجدد آن منوط به ارائه تعهد کتبی بالاترین مقام اجرایی دستگاه با درج قبولی قطع موقت جریان گاز تا پایان دوره سرد خواهد بود.

محمودی با اشاره به تدابیر اجرایی برای کاهش مصرف گفت: وسایل گرمایشی در ادارات باید حداکثر یک ساعت قبل از شروع ساعت اداری روشن و حداقل یک ساعت قبل از پایان وقت اداری خاموش شوند.