به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد پیلتن، قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت ایران در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان اظهار کرد: سازمان توسعه تجارت ایران تلاش می‌کند جلسات شورای‌عالی صادرات غیرنفتی را با همراهی معاون اول رئیس جمهور به‌صورت مستمر برگزار کنند و شرایط بهتری را برای تجار و بازرگانان در عرصه صادرات غیرنفتی مهیا کنند.

وی عزم دولت را به رفع موانع صادرات غیرنفتی یادآور شد و افزود: توسعه تجارت آزاد و صادرات فراگیر به‌همراه احیای کمیته تهاتر از جمله رویکرد‌های جدید است.

قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: سال گذشته با رشد ۱۵ درصدی در صادرات غیرنفتی کشور رکورد زدیم به‌طوری که میزان صادرات غیرنفتی کشور به ۵۸ میلیارد دلار رسید.

پیلتن گفت: امسال در ۶ ماهه این رقم صادراتی به ۲۶ میلیارد دلار رسیده است ولی امیدواریم تا پایان سال رشد منفی صادرات کشور را به یک رشد مثبت تغییر بدهیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در همه استان‌ها ظرفیت خوبی برای صادرات محصولات غیرنفتی وجود دارد و ما تلاش خواهیم کرد از طریق سامانه یکپارچه اطلاعات استان‌ها را در حوزه صادراتی و ظرفیت‌های به‌وجودآمده احصا کنیم و در اختیار رایزنان بازرگانی منتخب کشور‌های مختلف قرار دهیم.

قائم‌مقام سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: استفاده از ظرفیت شرکت‌های مدیریت صادرات، واردات نیز بسیار مهم و حیاتی است و سیاست دولت نیز بهره‌گیری از ظرفیت این شرکت‌ها است.

پیلتن تأکید کرد: باید به ارائه تعرفه‌های ترجیحی با کشور‌های مختلف و همچنین توسعه تجارت آزاد اهتمام داشته باشیم که برای کشور‌های چین، هند و روسیه شرایط خوبی در این زمینه فراهم شده است و سایر کشور‌ها نیز می‌توانند از فضای فراهم‌شده به بهترین شکل استفاده کنند.

وی در ادامه یادآور شد: در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اردبیل ما با همراهی ۱۵ رایزن بازرگانی منتخب کشور‌های ترکمنستان، ترکیه، آذربایجان، روسیه، چین، هندوستان، پاکستان، تاجیکستان و ... حاضر شدیم تا شرایط این استان را مورد ارزیابی قرار دهیم و به‌نوعی فرصت‌های تجاری این استان را با کشور‌های هدف به‌شکل مناسب و مطلوب مهیا کنیم.