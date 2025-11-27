پخش زنده
امروز: -
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی حملات هوایی شدیدی را به شهرهای رفح، خانیونس و غزه انجام دادند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، شبکه «المیادین» بامداد پنجشنبه گزارش داد: هواپیماهای جنگی رژیم اشغالگر، حملات هوایی شدیدی را به شهرهای رفح، خانیونس و غزه انجام دادند.
منابع محلی بامداد پنجشنبه از نقض مجدد آتشبس توسط رژیم صهیونیستی و حملات ددمنشانه به نوار غزه خبر دادند.
شبکه «المیادین» گزارش داد که هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی ، حملات هوایی شدیدی را به شهر رفح در جنوب غزه انجام دادند. حملات هوایی رژیم صهیونیستی به شرق شهر خان یونس در جنوب نوار غزه و شرق شهر غزه نیز در مرکز این باریکه از سر گرفته شده است.