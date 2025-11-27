پخش زنده
رئیس برنامهریزی و پایش توزیع گاز چهارمحال و بختیاری از اجرای طرح نظارت بر دمای ادارت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، محمدی گفت: برای مدیریت بهینه مصرف انرژی و کاهش ۲۰ درصدی مصرف گاز در ادارات، طرح نظارت بر دمای ادارات به طور جدی آغاز شده است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، دمای محیط کاری در تمامی سازمانها و نهادهای دولتی استان تحت نظارت دقیق قرار خواهد گرفت. این اقدام با توجه به شرایط ویژه مصرف انرژی در فصل زمستان انجام میشود تا از هدررفت منابع انرژی جلوگیری کرده و مصرف گاز بهینه شود.
وی تاکید کرد: تمامی ادارات موظف به رعایت دمای استاندارد در محیطهای کاری خود هستند تا هم رفاه کارکنان حفظ شود و هم مصرف گاز به طور قابل توجهی کاهش یابد.