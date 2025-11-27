پخش زنده
اتحادیه جهانی کشتی به دلیل شرایط خاص داوران بین المللی ایران برای حضور در رقابتهای بین المللی، موافقت خود را با معافیت آنها در سال ۲۰۲۵ که کنترل درجه نشدند اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون کشتی ایران در نامهای به اتحادیه جهانی توضیحات کاملی را در خصوص شرایط خاص بوجود آمده در کشور و همچنین صادر نشدن ویزا برخی از کشورها و اعزام نشدن داوران کشورمان به مسابقات بین المللی سال ۲۰۲۵ داد و اتحادیه جهانی نیز از توضحیات قانع شد.
در نهایت مقرر شد همه داوران بین المللی ایران میباید پروسه کنترل درجه خود را بدون استثنا در سال ۲۰۲۶ میلادی انجام دهند.
محمد مصلایی رئیس کمیسیون داوران فدارسیون کشتی در مورد روند این کنترل در سال ٢٠٢٦ گفت: برنامه و هدف اصلی توجه به کیفیت داوری است نه به کمیت آن، بنابراین در ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی مطابق با مصوبه کمیسیون داوران، آزمونی جامع برگزار خواهد شد و نمره آن به همراه عملکرد داوران بین المللی در سالهای گذشته (همکاری با هیئتهای استانی و حضور مستمر در مسابقات داخلی و فدراسیون)، ملاک هرگونه اعزام به مسابقات بین المللی خواهد بود.
وی تأکید کرد: مطمئنا داورانی که نتوانند حد نصاب نمره را کسب نمایند، بر اساس مصوبه کمیسیون غیرفعال اعلام خواهند شد و با توجه به گفت و گوی نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی با دکتر علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی این آخرین فرصت برای داوران بین المللی است که در سال ۲۰۲۶ مجوز خود را از فدراسیون برای کنترل درجه دریافت نمایند.
مصلایی در پایان خاطرنشان کرد: در سال آینده با اضافه شدن داوران ملی که توانستهاند در سال ٢٠٢٥ به درجه ملی نائل آیند، امیدواریم شاهد رشد و کیفیت بهتر داوری در مسابقات کشوری و استانی باشیم.