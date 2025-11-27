پخش زنده
کسری شدید ۳۰ میلیارد پوندی دولت انگلیس برای تامین هزینههای کشور باعث افزایش شماری از مالیاتها در این کشور شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، "ریچل ریوز" (Rachel Reeves) وزیر خزانه داری دولت کارگر در انگلیس، لایحه بودجه یک سال آینده این کشور را به مجلس ارائه کرد و همان گونه که پیش بینی میشد به منظور پر کردن چاله حدود ۳۰ میلیارد پوندی دولت در تامین هزینههای کشور، شماری از مالیاتها افزایش مییابد.
لایحه بودجه دولت انگلیس در حالی به مجلس این کشور ارائه و رونمایی شد که به علت سیاستهای نامحبوب، حمایت از دولت انگلیس در پایینترین سطح است و احزاب چپ و راست به حزب حاکم کارگر حمله میکنند.
وزیر خزانه داری انگلیس در هراس از افزایش نارضایتی مردم و نیز خشم نمایندگان حزب حاکم، مالیاتها را خیلی افزایش نداد، براساس این بودجه، صاحبان منازلی که بیش از ۲ میلیون پوند ارزش دارند، مالیات بیشتری میپردازند و بر قهوه و نوشابههای شیرین، مالیات بیشتری اعمال میشود.
براساس گزارش وزیر خزانه داری انگلیس در تشریح لایحه بودجه در مجلس این کشور، در ازای هر مایل رانندگی خودروهای برقی، ۳ پنس مالیات گرفته میشود، همچنین انتظار میرود بر سپردههای بازنشستگان و مستمری بگیران پر درآمد، مالیات جدید وضع شود.
به گفته کارشناسان مالی، بودجه جدید انگلیس، در بدترین زمان ارائه میشود، زیرا بحران هزینههای زندگی، مردم این کشور را به شدت تحت تاثیر قرار داده و همچنین کاهش رشد اقتصادی، تولیدات صنعتی را کاهش داده است، در پی افزایش قروض دولت، هزینههای قرض کردن دولت نیز به بالاترین میزان رسیده است.
بر این اساس شماری از احزاب و نمایندگان مجلس انگلیس میگویند: به علت نارضایتی مردم و انباشته شدن بحران ها، این بودجه ممکن است آخرین بودجه دولت کارگر باشد.