اداره کل هواشناسی استان یزد برای روزهای پنجشنبه تا یکشنبه هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این سامانه، پایداری و سکون نسبی جو را در روزهای پنجشنبه تا یکشنبه به همراه داشته و افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در ساعتهای پایانی شب تا پیش از ظهر از پیامدهای آن است.
این وضعیت بیشتر در یزد، اردکان، اشکذر، بافق، زارچ و میبد نمود یافته و افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا را در این مناطق به همراه دارد.
کنترل فعالیت صنایع آلاینده، کاهش ترددهای غیرضروری و پرهیز از فعالیتهای فیزیکی در فضای باز برای گروههای حساس، کنترل و پایش مداوم شاخصهای آلودگی توسط دستگاههای ذیربط به منظور اتخاذ تضمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان توصیه شده است.