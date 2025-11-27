نماینده بویراحمد در مجلس مطرح کرد:
سیر تا پیاز میدان گازی مختار بویراحمد
نماینده بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی جزییات کاملی در خصوص میدان گازی مختار و مزایای آن برای این منطقه را تشریح کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، محمد بهرامی در برنامه گفتگو مسیر شبکه دنا با اشاره به اینکه طرح مختار از دهه شصت شروع شد، اما متأسفانه به دلایل مختلف متوقف ماند گفت: در این چند سال اخیر، با پیگیریهای مستمر، این موضوع جزو برنامههای اصلی و مهم قرار گرفت.
وی با اشاره به اینکه محوطهسازی این طرح تقریباً تمام شده و دکل حفاری شرکت ملی حفاری ایران چند ماه است که مستقر شده افزود: به دلایلی عملیات حفاری هنوز شروع نشده، اما امیدواریم ظرف چند روز آینده این کار انجام شود.
بهرامی با بیان اینکه میدان گازی مختار بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب ذخیره گاز دارد، افزود: خواست ما این است که این گاز صرفاً وارد شبکه نشود، بلکه فرآیند تبدیل صورت گیرد و ارزش افزوده ایجاد کند تا در زمینه اشتغال و معیشت مردم تأثیرگذار باشد.
وی ابراز امیدواری کرد: این طرح میتواند بیش از یک قرن برای منطقه آثار مثبت داشته باشد.
وی در خصوص طرح لرزهنگاری در میادین مختار، ریگ و دودرو نیز گفت: آغاز عملیات برداشت دادههای لرزهنگاری، استان را وارد مرحله تازهای از عملیات نفتی کرده و به سمت توسعه و عمران بیشتر پیش میبرد.
نماینده مردم شهرستانهای بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شورای اسلامی با تقدیر از همراهی مردم و مسئولان تأکید کرد: ما از کنار موضوع آب و دنا غافل نخواهیم شد و با تمام توان در کنار مردم حضور خواهیم داشت. انشاءالله با پیگیری مطالبات، این طرح ها به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه استانهایی مانند بوشهر با وجود برخورداری از منابع نفتی، سالها در گرداب عدم توسعه گرفتار بودند، اظهار داشت: بوشهر از این گردنه عبور کرد، اما ما هنوز نتوانستهایم؛ اما طرح میدان گازی مختار میتواند نقطه عطفی برای توسعه استان و رسیدن به جایگاه ملی باشد.
بهرامی با تشریح مزایای اقتصادی این میدان، گفت: با تخصیص روزانه یک میلیون مترمکعب گاز از این میدان به یک مجتمع پتروشیمی، میتوان سالانه حدود یک و نیم میلیون تن محصول صادراتی تولید کرد که درآمدی حدود ۶۰ میلیارد تومان در سال برای استان به ارمغان خواهد آورد.
وی در ادامه به دیگر ظرفیتهای استان اشاره کرد و گفت: میدان نفتی شورم با ذخیره حدود هزارو ۶۰۰ میلیون بشکه، در صورت استخراج ۴۰ تا ۵۰ درصد از آن، درآمدی نزدیک به ۶ میلیارد تومان ایجاد خواهد کرد.
بهرامی با انتقاد از خامفروشی منابع، افزود: باید از مزایای فرآوری و ایجاد ارزش افزوده استفاده کنیم. خامفروشی به یک معضل در کشور تبدیل شده و ما باید برای منافع مردم، به سمت صنایع تکمیلی حرکت کنیم.
وی با تقدیر از همراهی مسئولان استانی، نمایندگان مردم استان در مجلس و مردم، ابراز امیدواری کرد: با پیگیری مستمر و همدلی، این طرح ها به سرانجام برسد و هیچگاه از کنار موضوعات مهمی مانند محیطزیست و دنا غافل نخواهیم شد.