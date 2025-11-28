به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر حسن کشاورز با بیان اینکه این غربالگری با همکاری گسترده همکاران حوزه سلامت استان انجام شده است، افزود: نقش کادر سلامت در ارتقای آگاهی عمومی، تسهیل دسترسی بانوان به خدمات تشخیصی و تحقق اهداف برنامه جامع مدیریت و کنترل سرطان کشور بسیار حائز اهمیت بوده است.

وی گفت: بانوان واجد شرایط پس از معاینه و ویزیت توسط پزشکان مراکز خدمات جامع سلامت یا ارجاع از سوی پزشکان معالج، برای انجام ماموگرافی رایگان به مراکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر و شهید صادق گنجی برازجان مراجعه کردند.

کشاورز اضافه کرد: در این پویش، بیش از ۲۰۰ نفر از بانوان واجد شرایط تحت ماموگرافی و اقدامات غربالگری قرار گرفتند که گامی مهم در تشخیص زودهنگام و کنترل سرطان پستان است.