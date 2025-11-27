قاچاق چوب در پوشش واحد صنعتی
کارگاه چوببری که در پوشش واحد صنعتی اقدام به خرید و فروش چوب جنگلی قاچاق میکرد در آمل شناسایی شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری، مأموران اداره منابع طبیعی آمل طی پایش و رصد حفاظتی، کارگاه چوببری که بصورت غیرقانونی و مخفیانه در پوشش واحد صنعتی در یک سوله اقدام به خرید، فروش و تبدیل چوب جنگلی قاچاق میکرد را شناسایی کردند.
در عملیات ضربتی مأموران اداره منابع طبیعی شهرستان آمل با مشارکت پلیس آگاهی و امنیت اقتصادی، ۴.۵ مترمکعب چوب جنگلی قاچاق از جنس توسکا از این کارگاه غیرمجاز کشف شد.
با دستور دادستان بخش دابودشت کارگاه چوببری متخلف پلمب، دستگاهها و تجهیزات تبدیل چوب توقیف و در این ارتباط ۳ نفر از قاچاقچیان چوب دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
تحقیقات جهت شناسایی همدستان و دیگر عوامل قطع درختان و حمل چوب آلات، توسط مأموران انتظامی و منابع طبیعی ادامه دارد.
سطح حوزه استحفاظی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آمل بیش از ۳۰۰ هزار هکتار است