به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به ثبت ملی حمام روستای جهانی اصفهک گفت: حمام روستای اصفهک شهرستان طبس در بافت تاریخی این روستای در مسیر قنات عمادیه دهنو واقع شده است.

علی شریعتی‌منش افزود: قدمت بنا با توجه به طرح معماری حمام متعلق به دوران صفویه است.

وی با بیان اینکه هم اکنون به همت اهالی روستا حمام مرمت و بهسازی شده، فعال و قابل استفاده است گفت:؛ این بنا بسیار مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی است و عناصر شاخص حمام‌های سنتی مانند سربینه، خزینه، گلخن و … در آن وجود دارد.