به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدجعفر قائم‌پناه اظهار داشت: با اتکا به همت نیرو‌های متعهد این مجموعه، زمستان امسال را با ثبت بهترین رکورد‌های تولید گاز و بدون دغدغه پشت سر خواهیم گذاشت.

وی با اشاره به سهم تعیین‌کننده این مجتمع در تأمین انرژی کشور افزود: مجتمع گاز پارس جنوبی بیش از ۷۳ درصد گاز کشور را تولید می‌کند و نقش اصلی را در برنامه دولت چهاردهم برای کنترل ناترازی گاز در فصل سرد بر عهده دارد.

قائم‌پناه با یادآوری ناترازی سال گذشته و محدودیت‌های ناگزیر اعمال‌شده در بخش خانگی و صنعتی گفت:از فروردین‌ماه امسال، برنامه‌ریزی منظم برای اجرای تعمیرات اساسی در سیزده پالایشگاه مجتمع آغاز شد و این عملیات زودتر از سال‌های گذشته به پایان رسید. امروز بخش قابل توجهی از بار تأمین گاز کشور بر دوش این مجموعه است.

وی با اشاره به تولید روزانه گاز در این مجتمع بیان کرد:بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین روزانه از سراسر پالایشگاه‌های پارس جنوبی وارد شبکه سراسری می‌شود که این موضوع مسئولیت ما برای حفظ پایداری شبکه را دوچندان می‌کند.

قائم پناه همچنین از افزایش چشمگیر ذخایر سوخت نیروگاه‌ها به عنوان یکی از پایه‌های تأمین پایدار انرژی یاد کرد و گفت:در حالی که پارسال در شهریورماه حدود ۸۰۰ میلیون لیتر ذخیره سوخت داشتیم، امسال این رقم به حدود ۳.۵ میلیارد لیتر رسیده است؛ پشتوانه‌ای مهم برای جلوگیری از خاموشی‌ها و حفظ ثبات شبکه برق و گاز کشور.

وی تأکید کرد: هدف از این بازدید، حصول اطمینان از آمادگی کامل صنعت گاز برای فصل سرماست تا زمستانی آرام و بدون خاموشی را پشت سر بگذاریم.

معاون رئیس جمهور همراهی مردم را عامل مهم موفقیت دانست و افزود: اگر همکاری شود و اندکی از مصرف گرمایشی کاسته شود، نه‌تنها از بروز قطعی گاز و برق جلوگیری می‌کنیم، بلکه روند تولید کشور نیز آسیب نخواهد دید.