به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،رئیس دانشگاه ملایر گفت: این نخستین بار است که دانشگاه ملایر موفق شد به‌صورت مستقل رشته‌ای جدید را تعریف و در شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم به تصویب برساند.

خسرو سایوند افزود: برنامه آموزشی این رشته بعد از پیگیری مستمر و تعامل معاونت آموزشی با مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی و مکاتبات متعدد، تیرماه امسال به دفتر برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شد.

او تاکید کرد: پس از بررسی‌های تخصصی در شورای عالی برنامه‌ریزی، ۲۲ تیرماه به طور رسمی این رشته تصویب و اول آذرماه ابلاغ شد.

رئیس دانشگاه ملایر تصریح کرد: با پذیرش نخستین دوره دانشجویان کارشناسی ارشد، شاهد تربیت نیرو‌های متخصص، توانمند و اثرگذار در حوزه اکتشاف معدن باشیم.

سایوند گفت: در حال حاضر بیش از پنج هزار دانشجو در ۹۵ رشته تحصیلی شامل ۱۳ مقطع دکترا، ۵۰ رشته کارشناسی ارشد و ۳۲ رشته در مقطع کارشناسی در قالب هفت دانشکده عمران و معماری، فنی و مهندسی، علوم ریاضی و آمار، ادبیات و علوم انسانی، منابع طبیعی و محیط زیست، علوم پایه، کشاورزی و پژوهشکده انگور و کشمش مشغول به تحصیل هستند.