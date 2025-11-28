پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز جمعه هفتم آذر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز جمعه هفتم آذر ماه به شرح ذیل انجام میشود.
آرادان:
روستاها:رامه بالا، رامه پایین، چهارطاق، قالیباف، آبسرک و جاده رامه، دهنمک، کهنآباد، پاده، اسلامآباد، امامزاده ذوالفقار، عدلآباد، پیرآباد، دولتآباد، حسینآباد سهرابخانی، کویرآباد، احمدآباد، خلخالیه، کهنتل، داورآباد
شهرکها و صنایع:شهرکهای صنعتی یاتری، آرادان، سیدآباد، واحد صنعتی صباباطری، کارخانههای گچ و نمک باریم
مناطق شهری آرادان:شهرک شریعتی، علیآباد، آیتالله سعیدی شرقی، بلوار کلانتری، میدان ایثارگران، بلوار آزادگان، خیابان شهید منتظری، شهید مطهری، مبارزان، مسکن مهر و کوثر، زائرسرا
ساعت قطع برق: از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰