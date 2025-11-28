به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:

به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز جمعه هفتم آذر ماه به شرح ذیل انجام می‌شود.

آرادان:

روستاها:رامه بالا، رامه پایین، چهارطاق، قالیباف، آبسرک و جاده رامه، دهنمک، کهن‌آباد، پاده، اسلام‌آباد، امامزاده ذوالفقار، عدل‌آباد، پیرآباد، دولت‌آباد، حسین‌آباد سهرابخانی، کویرآباد، احمدآباد، خلخالیه، کهن‌تل، داورآباد

شهرک‌ها و صنایع:شهرک‌های صنعتی یاتری، آرادان، سیدآباد، واحد صنعتی صباباطری، کارخانه‌های گچ و نمک باریم

مناطق شهری آرادان:شهرک شریعتی، علی‌آباد، آیت‌الله سعیدی شرقی، بلوار کلانتری، میدان ایثارگران، بلوار آزادگان، خیابان شهید منتظری، شهید مطهری، مبارزان، مسکن مهر و کوثر، زائرسرا



ساعت قطع برق: از ۱۰:۰۰ تا ۱۴:۰۰