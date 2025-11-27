به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ تیم فیوژن فیتنس استان قم با ترکیب پنج رده سنی، از نوجوان تا پیشکسوت، به اولین دوره مسابقات آیتمی کشوری فارس اعزام شد.

این مسابقات از فردا آغاز می‌شود.

حسن سعیدی به عنوان داور نماینده استان در مسابقات خواهد بود.

این اعزام، علاوه بر کسب تجربه برای ورزشکاران، پیام تعهد هیئت آمادگی جسمانی و تندرستی استان قم برای حضور مقتدرانه در اولین دوره مسابقات کشوری و توسعه ورزش استان است.