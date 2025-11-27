به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده قرار گاه حمزه سیدالشهدا با اشاره به اینکه اولین کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی در سال ۹۶ برگزار شد، افزود: چهارم بهمن امسال دومین کنگره این استان برگزار خواهد شد که در راستای رسیدن به این کنگره بیش از ۲۷ هزار دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران و یادواره شهدا برگزار شده است.

سرتیپ امان الله گشتاسبی با اشاره به چهل و شش سال دشمنی استکباری با جهان اسلام و نظام تصریح کرد: دشمنی دنیای استکباری و ایادی آنها بعلت عدم تبعیت نظام جمهوری اسلامی از آمریکااست و نظام اسلامی با خواست ملت آزاده ایران با انسجام و وحدت و تبعیت از امام (ره) شکل گرفته و امنیت امروزی را مدیون ۲۰۰ هزار شهید در طول انقلاب هستیم، دشمنان همیشه در پی توطئه و صدمه زدن به این نظام و انقلاب هستند اما مردم در سراسر کشور با انسجام خود و حمایت از رهبری تمامی توطئه‌ها را خنثی نموده‌اند.

وی انسجام و وحدت تمامی اقوام، خدمت صادقانه مسئولین به مردم و اطاعت محض از ولی امر مسلمین را رمز پیروزی و امنیت دانست و ادامه داد: استکبار جهانی در جنگ ۱۲ روزه تمامی توطئه‌ها را برای حمایت از اسرائیل برای از بین بردن نظام جمهوری اسلامی را بکار برد، اما این انقلاب به ثمره خون هزار شهید نظامی، فرماندهان و دانشمندان بخصوص اتحاد و همدلی مردم مجددا همچنان مقاوم ایستاده است ومردم به جهانیان و ایادی استکبار نشان دادند که پشت ولایت و نظام ایستاده‌اند تا خون هزاران شهید که در سراسر این مملکت ریخته شده به هدر نرود.

سرهنگ محمد زوار فرمانده سپاه نقده و حجت الاسلام حسین فصیح نیا امام جمعه شهرستان نقده نیز بر اتحاد و انسجام ملی و ادامه راه شهدا تاکید کردند.

مداحی با حضور مداح مشهور اهل بیت مهدی رسولی و پخش کلیپ شهدا از برنامه‌های جنبی این اجلاسیه بود.