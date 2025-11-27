به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این کتاب بر اساس خاطرات علی محمد صادقیان از بسیجیان تیپ ۱۸ الغدیر یزد در عملیات بدر در سال ۶۳ است که در ۱۱ فصل توسط محمدعلی همتی به رشته تحریر در آمد.

کتاب سیبل صورتی در ۲۷۷ صفحه رقعی به صورت رمان در انتشارات چشم و چراغ وابسته به سپاه الغدیر یزد به چاپ رسیده و نویسنده به زبان ساده و صمیمی کوشیده تا فضای داستان را زنده و رخداد وقایع را در لحظه نگه دارد.

عنوان سیبل صورتی نیز برگرفته از هشت گلوله‌ای است که صورت راوی داستان را شکافته و به نوعی صورتش سیبل گلوله‌های دشمن شده است.