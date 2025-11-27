به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به ایجاد ۲۷۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در کرمان، از شناسایی ۴۰۰۰ هکتار سقف سوله و ۵۰۰۰ هکتار زمین مناسب برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در جنوب شرق کشور خبر داد.

محسن طرزطلب در آستانه برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت برق و انرژی‌های تجدیدپذیر در کرمان، از افزایش چشمگیر ظرفیت‌های انرژی پاک در این استان خبر داد وافزود: تاکنون ۲۷۰ مگاوات ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر در کرمان راه‌اندازی شده که این رقم با توجه به ظرفیتهای منحصر‌به‌فرد این منطقه، تنها آغازی برای تحول در بخش انرژی کشور است.

معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، با تأکید بر اولویت‌های ساتبا برای توسعه انرژی خورشیدی، از سقف سوله‌های صنعتی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های بهره‌برداری نام برد و افزود: ۴۰۰۰ هکتار سقف سوله در سراسر کشور قابلیت نصب پنل خورشیدی دارد.

رئیس ساتبا اولویت‌های سازمان خود در توسعه انرژی خورشیدی را به‌ترتیب شامل استفاده از سقف سوله‌ها، بهره‌گیری از زمین‌های شهرک‌های صنعتی (۵ هزار هکتار شناسایی‌شده)، ایجاد نواحی خورشیدی بر پایه گسترش شهرک‌های صنعتی و توسعه شهرک‌های تخصصی خورشیدی با زیرساخت اتصال به شبکه اعلام کرد.

معاون وزیر نیرو همچنین از حمایت ساتبا از بومی‌سازی زنجیره ارزش انرژی خورشیدی بر اساس نقشه راه مصوّب این صنعت یاد کرد و گفت: این سازمان برای افزایش سهم انرژی‌های پاک در سبد انرژی کشور، از تمام ظرفیت‌های قانونی، فنی و سرمایه‌گذاری استفاده می‌کند.

نخستین رویداد تخصصی برق و انرژی‌های تجدیدپذیر از ۱۱ تا ۱۴ آذ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی کرمان برگزار خواهد شد.

این رویداد با همکاری ساتبا و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ساتکا) و با حضور بیش از ۴۰ شرکت فعال در حوزه انرژی‌های نو و صنعت برق، پلتفرمی برای عرضه فناوری‌ها، تجهیزات و دستاورد‌های روز این صنعت فراهم خواهد کرد.

ساتبا نیز در این نمایشگاه با برگزاری دو کارگاه تخصصی در حوزه مدل‌های نوین سرمایه‌گذاری و گسترش نیروگاه‌های انشعابی از طریق سکوهای ( پلتفرم‌های) دیجیتال، نقش فعالی در تسهیل و توسعه این بخش ایفا خواهد کرد.