راههای توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری میان استانهای هرات و خراسان رضوی در دیدار استانداران این دو استان بررسی شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، دفتر مطبوعاتی استانداری هرات اعلام کرد: غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی که روز گذشته در صدر هیئت بلند پایه تجارتی وارد هرات شد، با شیخ اسلامجار استاندار هرات دیدار کرد و در این دیدار دو طرف درباره گسترش همکاریهای تجاری، تقویت دادوستد مرزی، تسهیل ترانزیت و بررسی فرصتهای مشترک اقتصادی میان هرات و خراسان رضوی بحث و تبادل نظر کردتد.
استاندار هرات ابراز امیدواری کرد: این سفر بتواند در تقویت روابط اقتصادی، رشد بازارهای مشترک و توسعه تجارت منطقهای نقش مؤثر داشته باشد.
اسلام جار همچنین توسعه خط آهن هرات-خواف، گسترش روابط ترانزیتی و آمادگی کامل برای تسهیل همکاریهای اقتصادی را از اولویتهای اداره محلی هرات اعلام کرد.
استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست بر گسترش سطح همکاریها میان هرات و خراسان رضوی تأکید کرد و گفت: بررسی فرصتها برای استفاده بیشتر از ظرفیتهای هرات و توسعه روابط تجاری، رفع موانع تجاری و تبدیل مرز اسلامقلعه به الگویی منطقهای برای مبادلات اقتصادی از اهداف مهم این سفر است.
غلام حسین مظفری افزود: ایران علاقمند به افزایش واردات از افغانستان است و تلاش میکند نیاز بازارهای این کشور را از افغانستان تأمین کند.