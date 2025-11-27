به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل، دفتر مطبوعاتی استانداری هرات اعلام کرد: غلام حسین مظفری استاندار خراسان رضوی که روز گذشته در صدر هیئت بلند پایه تجارتی وارد هرات شد، با شیخ اسلام‌جار استاندار هرات دیدار کرد و ‏در این دیدار دو طرف درباره گسترش همکاری‌های تجاری، تقویت دادوستد مرزی، تسهیل ترانزیت و بررسی فرصت‌های مشترک اقتصادی میان هرات و خراسان رضوی بحث و تبادل نظر کردتد.

همکاری‌های تجاری و اقتصادی استان‌های هرات و خراسان رضوی همکاری‌های تجاری و اقتصادی استان‌های هرات و خراسان رضوی همکاری‌های تجاری و اقتصادی استان‌های هرات و خراسان رضوی

‏استاندار هرات ابراز امیدواری کرد: این سفر بتواند در تقویت روابط اقتصادی، رشد بازار‌های مشترک و توسعه تجارت منطقه‌ای نقش مؤثر داشته باشد.

اسلام جار همچنین توسعه خط آهن هرات-خواف، گسترش روابط ترانزیتی و آمادگی کامل برای تسهیل همکاری‌های اقتصادی را از اولویت‌های اداره محلی هرات اعلام کرد.

استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست بر گسترش سطح همکاری‌ها میان هرات و خراسان رضوی تأکید کرد و گفت: بررسی فرصت‌ها برای استفاده بیشتر از ظرفیت‌های هرات و توسعه روابط تجاری، رفع موانع تجاری و تبدیل مرز اسلام‌قلعه به الگویی منطقه‌ای برای مبادلات اقتصادی از اهداف مهم این سفر است.

غلام حسین مظفری افزود: ایران علاقمند به افزایش واردات از افغانستان است و تلاش می‌کند نیاز بازار‌های این کشور را از افغانستان تأمین کند.