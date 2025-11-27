\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06a9\u0647\u06af\u06cc\u0644\u0648\u06cc\u0647 \u0648 \u0628\u0648\u06cc\u0631\u0627\u062d\u0645\u062f\u060c \u0631\u0642\u0627\u0628\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06cc\u06a9 \u0647\u0634\u062a\u0645 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u0627\u0645 \u062d\u0630\u0641\u06cc \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0642\u0631\u0639\u0647 \u06a9\u0634\u06cc \u0634\u062f \u0648 \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u0646\u0641\u062a \u0648 \u06af\u0627\u0632 \u06af\u0686\u0633\u0627\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u067e\u06cc\u06a9\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0645\u0635\u0627\u0641 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u062f\u0627\u062f.\n\u0637\u0628\u0642 \u0642\u0631\u0639\u0647 \u06a9\u0634\u06cc \u062a\u06cc\u0645 \u0641\u0648\u062a\u0628\u0627\u0644 \u067e\u06cc\u06a9\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06cc\u0627\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0633\u0631\u0627 \u0637\u0627\u0647\u0631\u06cc \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0633\u0639\u06cc\u062f \u062f\u0642\u06cc\u0642\u06cc \u0628\u0647 \u06af\u0686\u0633\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0622\u0645\u062f \u062a\u0627 \u0645\u0647\u0645\u0627\u0646 \u0634\u0627\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0645\u062d\u0645\u0648\u062f \u0641\u06a9\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0648\u0631\u0632\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0646\u0641\u062a \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0627\u0634\u0646\u062f.\n\u00a0