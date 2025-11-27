با افزایش شیوع آنفولانزا در فصل پاییز و شلوغی درمانگاه‌ها، متخصصان بر عدم مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک و ضرورت مراقبت ویژه از گروه‌های پرخطر تأکید دارند.

شیوع آنفولانزای فصلی؛ هشدار‌های بهداشتی درباره علائم، درمان و اقدامات پیشگیرانه

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، آنفولانزا یک بیماری ویروسی با دوره بسیار کوتاه (۱ تا ۳ روز) است و از طریق تماس نزدیک به سرعت منتقل می‌شود.

در کنار علائم شایع مانند آبریزش بینی و سرفه، برخی موارد جدیدتر مشکلات گوارشی را نیز تجربه می‌کنند.

در کودکان، کاهش شدید اشتها یکی از مهم‌ترین علائم شناسایی این بیماری محسوب می‌شود.

در این دوره از بیماری مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک اکیداً ممنوع است. بهترین درمان‌های دارویی شامل قرص سرماخوردگی بزرگسالان و استامینوفن برای کنترل علائم است.

درمان‌های خانگی مؤثر شامل مصرف دمنوش‌هایی مانند پونه و آویشن و مصرف سوپ‌های مقوی و غیرچرب است.

در بخش میوه‌جات، مصرف آبمیوه‌هایی مانند لیموشیرین یا میوه‌های پخته شده توصیه می‌شود، هرچند موز و لیموشیرین خام نیز مفید هستند.

مراجعه فوری به پزشک در صورت بروز علائم شدید الزامی است؛ به ویژه اگر فرد دچار مشکلات تنفسی و تنگی نفس شود.

همچنین، افرادی که دارای بیماری‌های زمینه‌ای مانند بیماری قلبی، آسم، یا دیالیز هستند، حتی با علائم خفیف‌تر نیز باید سریعاً برای ارزیابی مراجعه کنند.

اقدامات بهداشتی کلید اصلی پیشگیری از انتقال ویروس است.