تیم بانک شهر فردا در دیدار هفته دوم از دور برگشت بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی آزاد در گروه A، میزبان تیم استقلال جویبار در تنکابن است.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدار رفت این دو تیم در سالن کشتی مهدی حاجی زاده شهر جویبار برگزار شد که تیم استقلال جویبار با نتیجه ۵ بر ۵ و با توجه به امتیاز فنی بیشتر توانست از سد تیم بانک شهر بگذرد.

فردا جمعه دیدار برگشت این دو تیم در شهر تنکابن بسیار حساس خواهد بود جایی که تیم استقلال جویبار از ۲ کشتی گیر روس خود یعنی شامیل ممدوف و ابراگیم کادیف بهره می‌برد و تیم بانک شهر نیز از کشتی گیران مطرح و عنوان دار خود استفاده خواهد کرد.