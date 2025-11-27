به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،محمدعلی طالبی استاندار کرمان شامگاه پنجم آذر در این مراسم با ابراز خرسندی از حضور در جمع یادگاران ارزشمند دفاع مقدس و رزمندگان خط مقدم مبارزه با متجاوزان، گفت: این عزیزان افتخارات بزرگی را برای ایران و مردم شریف کرمان رقم زده‌اند و تاریخ دفاع مقدس در هر برگ خود گواهی بر افتخارات بزرگ توأم با رشادت‌ها و جانفشانی‌های رزمندگان، جانبازان، آزادگان و شهدای به خون خفته انقلاب و جنگ تحمیلی است و در بین این برگ‌ها، شهدای غواص جایگاهی برجسته دارند.

محمدعلی طالبی گفت: شهدای غواص گواهی بر بزرگی کار و مأموریت حساسی هستند که در دوران دفاع مقدس بر عهده داشتند و نیز نمادی از مظلومیت رزمندگان در برابر دشمن؛ مظلومیتی که عمق جنایات رژیم بعث در دوران جنگ تحمیلی را آشکار می‌کند.

وی وظیفه امروز همگان را پاسداری از این ارزش‌های والا، رشادت‌ها و ایثارگری‌ها دانست و تأکید کرد: باید قدردان کسانی باشیم که در سخت‌ترین شرایط، افتخارات بزرگ آفریدند، آسایش و امنیت را برای ما به ارمغان آوردند و استقلال و سربلندی ایران عزیز را رقم زدند.

طالبی با بیان اینکه کرمان مرکز مقاومت، ایثار، شهادت و نام‌آوری است و نامداران بزرگی، چون شهید حاج قاسم سلیمانی را در دامان خود پرورش داده، برگزاری این مراسم را اقدامی بسیار ارزشمند دانست و گفت: برگزاری چنین یادمان‌هایی، هم یاد شهدا و هم یاد رزمندگان افتخارآفرین را گرامی می‌دارد.