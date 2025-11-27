مستند «سپهر نگار»، مجموعه‌های «پزشک دربار»، «داینا ریزه» و فیلم «تعقیب سرد»، خبر‌های امروز رسانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «سپهر نگار»، امشب ساعت ۱۹ از شبکه چهار پخش می‌شود.

این مستند به زندگی و اندیشه‌های عباس سعیدی؛ استاد برجسته جغرافیای دانشگاه شهید بهشتی می‌پردازد.

شبکه سلامت «پزشک دربار»، را هر روز ساعت ۱۷:۳۰ پخش می‌کند.

این مجموعه داستان زندگی دختری سخت کوش و با استعداد است که به دانش پزشکی علاقه دارد

مجموعه «داینا ریزه»، پنج شنبه‌ها و جمعه‌ها ساعت ۱۷:۴۵ از شبکه نهال پخش می‌شود.

این مجموعه داستان ماجرا‌های سه دایناسور است که در جنگل زندگی می‌کنند.

فیلم «تعقیب سرد»، امشب ساعت ۲۲ با کیفیت 4K از شبکه فراتر پخش می‌شود.

این فیلم داستان یک راننده ماشین برف‌روب است که در پی انتقام از قاچاقچیانی است که پسرش را به قتل رسانده‌اند.