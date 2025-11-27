وزرای بهداشت، علوم، جهاد کشاورزی، اطلاعات، تعاون، صمت، اقتصاد و نیرو در جلسات هفته آینده کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی حضور می‌یابند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این موارد در دستورکار جلسات هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد:

کمیسیون آموزش، تحیقات و نوآوری؛ حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان. حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون اجتماعی؛ دعوت از وزیر جهاد کشاورزی به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و تامین کالا‌های اساسی

کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها؛ بررسی آخرین اخبار و اطلاعات کشور با حضور وزیر اطلاعات

کمیسیون بهداشت و درمان؛ دعوت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان

کمیسیون صنایع و معادن؛ بررسی وضعیت صنعت خودروسازی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت

کمیسیون عمران؛ دعوت از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت بررسی احکام قانونی مربوط به افزایش سرمایه بانک مسکن از محل اوراق رهنی و دارایی‌های مازاد دولتی. دعوت از وزیر نیرو جهت استماع گزارش نحوه اجرای قانون توسعه و بهینه سازی آب شرب شهری و روستایی و نیز رسیدگی به سوالات نمایندگان

کمیسیون کشاورزی، آ ب و منابع طبیعی؛ نشست مشترک کمیسیون با حضور رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه به منظور هم اندیشی درخصوص موضوعات مربوط به اراضی کشاورزان و همچنین ظرفیت‌ها و فعالیت‌های آن سازمان در بهبود عملکرد امنیت غذایی کشور