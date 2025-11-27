پخش زنده
امروز: -
مراسم گرامیداشت و سوم شهید گمنام شهر غلامان، عصر روز گذشته با حضور پرشور مردم و مسئولان در مسجد جامع غلامان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ حجت الاسلام جلیل محمدی ، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان خراسان
شمالی با اشاره به مقام والای حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: شهدا ادامه دهندگان راه اهلبیت (ع) و نمونههای عملی اخلاص، ولایتمداری و دفاع از ارزشهای اسلامی هستند.
وی افزود: حضور شهید گمنام در شهر غلامان، فرصتی برای تقویت ایمان، وحدت و معنویت در میان مردم است.
شرکتکنندگان با ذکر مصیبت حضرت زهرا (س)، قرائت فاتحه و نوحهخوانی، یاد و خاطره این شهید گمنام را گرامی داشتند و تأکید کردند که راه شهیدان همچنان چراغ هدایت جامعه است.
در پایان، مردم شهیدپرور غلامان بر پاسداشت ارزشهای انقلاب و تداوم مسیر شهدا تأکید کردند.