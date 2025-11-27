دومین بردتیم والیبال شهرداری ارومیه در حضور پنج هزار تماشاگر مقابل پاس این تیم را به جایگاه دوم جدول برد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ هفته دوم لیگ برتر والیبال مردان در حالی آغاز شد که علاقمندان این رشته ورزشی جذاب استقبال بسیار خوبی از دو بازی ارومیه و گنبد در سالن‌های غدیر و المپیک داشتند.

هفته دوم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران با شش دیدار در شهرهای گنبد، تهران (دو بازی)، ورامین، ارومیه و رفسنجان پیگیری شد.

در دیدار حساس این هفته لیگ برتر مردان شهرداری ارومیه که با یک برد و سه امتیاز در رتبه سوم جدول قرار داشت، میزبان پاس گرگان در سالن غدیر ارومیه بود. پاس گرگان که با یک امتیاز در جایگاه هشتم جدول ایستاده بود، برای ارتقا جایگاه محکوم به شکست میزبان بود اما شکست ارومیه کار آسانی برای تیم‌ها نیست.

دیدار دو تیم ارومیه و پاس گرگان با مراسم ویژه‌ای به یاد زنده‌یاد صابر کاظمی شروع شد و سپس بازیکنان دو تیم رقابت‌خود را شروع کردند.

خلیل یگانه مجد و اصغر میرزایی، نظارت بر این مسابقه را برعهده دارند و علیرضا غریب و مجتبی بیداریان داوران اول و دوم این دیدار هستند.

ترکیب شروع کننده پاس گرگان در این دیدار شامل دانیال صادقی، کیانوش حیدری، موعود آقاپور، بابک موسوی، مصطفی نجفی، مهدی ظفری و حمیدرضا خجسته (لیبرو) بود.

عبدالرضا علیزاده سرمربی تیم شهرداری ارومیه نیز از ترکیب محمد فلاح، رمضان صحبتی، امیر رضا آفتاب آذری، سیلم چپرلی، ائلشن داوودی پور، جواد حسین آبادی و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) در ابتدای این مسابقه بهره برد.

تیم شهرداری ارومیه در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسید و در ست دوم نیز برتری خود را حفظ کرد و با نتیجه مشابه ست نخست فاتح میدان شد.

ارومیه در ست سوم نیز با امتیاز ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر صفر فاتح این مسابقه باشد. این دیدار ۸۵ دقیقه طول کشید و پنج هزار نفر تماشاگر داشت.

جدول لیگ برتر والیبال مردان در پایان هفته دوم بدین شکل است:

شهداب یزد دو برد و ۶ امتیاز

شهرداری ارومیه دو برد و ۶ امتیاز

پیکان تهران دو برد و ۶ امتیاز

فولاد سیرجان ایرانیان دو برد و پنج امتیاز

رازین پلیمر یک برد و چهار امتیاز

فولاد مبارکه سپاهان یک برد و چهار امتیاز

صنعتگران امید یک برد و سه امتیاز

مهرگان نور یک برد و سه امتیاز

طبیعت اسلامشهر یک برد و دو امتیاز

مس رفسنجان یک برد و دو امتیاز

پاس گرگان بدون برد و یک امتیاز

چادر ملو اردکان بدون برد و امتیاز

سایپا تهران بدون برد و امتیاز

استقلال گنبد بدون برد و امتیاز