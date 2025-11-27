پخش زنده
به مناسبت رویداد ملی ایران جان – گلستان ایران طرح اچ دی سازی استودیو پخش خبر صدا و سیمای استان گلستان با حضور معاونان و مدیران رسانه ملی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در پی طرح اچ دی سازی شبکهی استانی گلستان در کنار دیگر شبکه های استانی رسانه ملی به مناسبت رویداد ملی ایران جان – گلستان ایران در سرزمین برادری پخش اخبار این مرکز با حضور معاونان و مدیران رسانه ملی افتتاح شد و از این پس اخبار استان به صورت اچ دی با وضوح بالا و تصاویری شفاف به سمع و نظر مردم نگارستان ایران می رسد.
مدیر کل صدا و سیمای گلستان گفت: صدا و سیمای استان گلستان به عنوان یکی از ۳۳ مرکز استانی سازمان صدا و سیما، از مرداد ماه پخش برنامههای خود را با کیفیت اچدی آغاز کرده و برنامه های اخبار این مرکز هم از امروز به صورت رسمی به صورت اچ دی پخش می شود.
رسول شکری نیا افزود: شفافیت و کیفیت پخش برنامه ها از قاب تلویزیون گلستان نتیجه تلاشهای متخصصان و مهندسان پشتیبانی فنی رسانه ملی و استانی در طرح گسترده اچدیسازی شبکههای استانی است.
وی بیان داشت: این طرح که با نصب فرستندههای پرقدرت و بهروزرسانی تجهیزات فنی صورت گرفته، مرداد امسال به نقطه اوج خود رسید و کیفیت پخش تمام شبکههای استانی صدا و سیما به صورت کامل به اچدی ارتقاء یافت و با این تحول، بینندگان شاهد تجربهای جدید و حرفهای از برنامههای خبری استان با تلاش همکاران معاونت خبر گلستان، شاهد اتفاقات خوب و خلاقانه در پخش اخبار از جمله انعکاس فوری رویدادهای ملی و استانی خواهند بود.
مدیر کل صدا و سیمای گلستان تصریح کرد: با اچ دی سازی استودیو پخش خبر بیش از ۸۰۰ طرح برای پوشش هر چه بهتر برنامه ایران جان -گلستان ایران تاکنون در مرکز گلستان انجام شده است.