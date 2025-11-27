به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در پی طرح اچ دی سازی شبکه‌ی استانی گلستان در کنار دیگر شبکه های استانی رسانه ملی به مناسبت رویداد ملی ایران جان – گلستان ایران در سرزمین برادری پخش اخبار این مرکز با حضور معاونان و مدیران رسانه ملی افتتاح شد و از این پس اخبار استان به صورت اچ دی با وضوح بالا و تصاویری شفاف به سمع و نظر مردم نگارستان ایران می رسد.

مدیر کل صدا و سیمای گلستان گفت: صدا و سیمای استان گلستان به عنوان یکی از ۳۳ مرکز استانی سازمان صدا و سیما، از مرداد ماه پخش برنامه‌های خود را با کیفیت اچ‌دی آغاز کرده و برنامه های اخبار این مرکز هم از امروز به صورت رسمی به صورت اچ دی پخش می شود.

رسول شکری نیا افزود: شفافیت و کیفیت پخش برنامه ها از قاب تلویزیون گلستان نتیجه تلاش‌های متخصصان و مهندسان پشتیبانی فنی رسانه ملی و استانی در طرح گسترده اچ‌دی‌سازی شبکه‌های استانی است.

وی بیان داشت: این طرح که با نصب فرستنده‌های پرقدرت و به‌روزرسانی تجهیزات فنی صورت گرفته، مرداد امسال به نقطه اوج خود رسید و کیفیت پخش تمام شبکه‌های استانی صدا و سیما به صورت کامل به اچ‌دی ارتقاء یافت و با این تحول، بینندگان شاهد تجربه‌ای جدید و حرفه‌ای از برنامه‌های خبری استان با تلاش همکاران معاونت خبر گلستان، شاهد اتفاقات خوب و خلاقانه در پخش اخبار از جمله انعکاس فوری رویداد‌های ملی و استانی خواهند بود.

مدیر کل صدا و سیمای گلستان تصریح کرد: با اچ دی سازی استودیو پخش خبر بیش از ۸۰۰ طرح برای پوشش هر چه بهتر برنامه ایران جان -گلستان ایران تاکنون در مرکز گلستان انجام شده است.