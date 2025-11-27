پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضع قرمز و ناسالم قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ شاخص کیفی هوا امروز پنجشنبه ششم آذر منتهی در ساعت ۹ صبح در آبادان با ۱۵۶، خرمشهر با ۱۶۰، شادگان با ۱۵۲، کارون با ۱۶۷، اهواز با ۱۵۳، هویزه با ۱۵۲، ماهشهر با ۱۵۵، ملاثانی با ۱۵۳ و شوشتر با ۱۵۶ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمای گروههای سنی قرار گرفت.
شاخص کیفی هوا در شهرهای آغاجاری، بهبهان، باغملک، دزفول و اندیمشک در وضع نارنجی و ناسالم برای گروههای سنی حساس قرار دارد.
همچنین وضعیت هوا در شهرهای هندیجان، امیدیه، رامشیر، رامهرمز، هفتکل، باغملک، ایذه، اندیکا، لالی و شوش در وضع زرد و قابل قبول و شهرهای دزپارت و مسجدسلیمان در وضع سبز و پاک گزارش شده است.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.