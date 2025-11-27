به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان گفت: مامورین یگان حفاظت منطقه حفاظت شده سرخ آباد، حین گشت و کنترل و پایش منطقه، یک نفر متخلف بومی را در حین شروع به شکار، حمل و نگهداری سلاح و مهمات غیر مجاز مشاهده و دستگیر کردند .

عباسی افزود: از متخلف دستگیر شده یک قبضه سلاح ته پر تک لول غیر مجاز به همراه ۲ تیر فشنگ ساچمه‌ای و یک عدد پوکه شلیک شده کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به اینکه مامورین یگان حفاظت منطقه با هوشیاری به صورت شبانه روزی در حال گشت و کنترل منطقه جهت جلوگیری از تخلفات احتمالی هستند، خاطر نشان کرد: متخلف دستگیر شده با تنظیم صورتمجلس تخلف و طرح شکایت به مراجع قضایی معرفی گردید.