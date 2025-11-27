کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز تداوم شرایط پایدار جوی و دریایی بروی استان پیش بینی می‌شود.

تداوم شرایط پایدار جوی و دریایی در هرمزگان، ۶ آذر

تداوم شرایط پایدار جوی و دریایی در هرمزگان، ۶ آذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرادی گفت: آسمان صاف تا کمی همراه با گذر ابر در طول روز در سواحل و جزایر غبارمحلی و گاهی وزش باد یش‌بینی می‌شود.

او افزود: دریا آرام و شرایط برای تردد‌های دریایی و انجام امور دریانوردی مساعد خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: این شرایط جوی و دریایی پایدار تا اوایل هفته آینده دراستان مورد انتظار است.

مرادی خاطرنشان کرد: از لحاظ دمایی در این مدت دما، با ماندگاری هوای سرد در ارتفاعات، نوسان دمایی استان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.