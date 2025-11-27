پخش زنده
امروز: -
همایش ملی «تغییر اقلیم؛ مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی» با هدف دستیابی به راهکارهای بومی و نوآورانه برای کاهش اثرات تغییرات اقلیمی و حرکت به سوم کشاورزی پایدار ۱۰ و ۱۱ آذر برگزار می شود .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا صالحی جوزانی معاون پژوهشی و فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه پدیده تغییر اقلیم و گرمایش جهانی از مهمترین موضوعاتی است که امروزه توجه جامعه علمی و اجرایی کشور را به خود جلب کرده است گفت:همایش ملی «تغییر اقلیم؛ مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی» در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر ماه برگزار خواهد شد.
وی افزود: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان متولی علمی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، با درک ضرورت این موضوع، اقدام به برگزاری این همایش ملی کرده است.
معاون پژوهشی و فناوری سازمان تات گفت: ما شاهد کاهش محسوس نزولات جوی، افزایش میانگین دما، کاهش بارشهای برفی، کاهش روزهای دارای هوای پاک، خشکی و شور شدن اراضی و همچنین خشکیدن قنوات و چشمهها در سطح کشور هستیم.
صالحی جوزانی، ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی محققان کشور در حوزه تغییر اقلیم و مدیریت پایدار و برگزاری رویداد ایدههای برتربه منظور شناسایی و پرورش نوآوریها را دو هدف اصلی این همایش برشمرد و از تمامی اساتید، پژوهشگران، شرکتهای دانشبنیان، دانشجویان و کشاورزان پیشرو دعوت کرد تا ایدهها و نوآوریهای خود در زمینه مدیریت و فناوریهای مقابله با تغییرات اقلیمی را ارائه دهند.
وی افزود: این ایدهها میتوانند شامل اختراعات ثبتشده، ایدههای نوآورانه و حتی تولیدات علمی، فرهنگی، اجتماعی و هنری با محوریت مدیریت تغییر اقلیم باشند.
معاون پژوهشی و فناوری سازمان تات، در پایان با تأکید بر ارتباط مستقیم امنیت غذایی و امنیت ملی با تولیدات بخش کشاورزی، گفت: اگرچه این تغییرات پیچیده به نظر میرسند، اما به هیچ وجه غیرقابل مدیریت نیستند.