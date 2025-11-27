مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از آغاز اجرای طرح پایش دمای ادارات، بانک‌ها و مدارس در راستای مدیریت مصرف گاز و جلوگیری از هدررفت آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، احمد دانایی افزود: در طرح پایش دمای ادارات که تا پایان اسفند ادامه خواهد داشت، کارشناسان شرکت گاز و نیرو‌های بسیج به‌صورت میدانی از ساختمان‌های دولتی و عمومی بازدید و میزان رعایت دستورالعمل‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را با هدف پیشگیری از هدررفت گاز ارزیابی می‌کنند.

وی ادامه داد: واحد‌هایی که از حداقل دمای استاندارد (بین ۱۸ تا ۲۱ درجه) تبعیت نکنند، در مرحله نخست اخطار کتبی دریافت می‌کنند ولی در صورت ادامه تخلف، جریان گاز آنها به‌عنوان اقدام قانونی قطع خواهد شد.

به گفته دانایی، همراهی دستگاه‌ها و بانک‌ها در اجرای این طرح نقش مهمی در پایداری شبکه گاز و تأمین انرژی پایدار برای شهروندان دارد.

مدیرعامل شرکت گاز استان هدف از این اقدام را مدیریت مصرف گاز در فصل سرد و جلوگیری از هدررفت انرژی در بخش‌های مختلف اداری و خدماتی عنوان کرد.