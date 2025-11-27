تداوم پایداری هوا در قزوین تا اوایل هفته آینده
کارشناس هواشناسی استان قزوین از تداوم وضعیت پایدار جوی و افزایش نسبی غلظت آلایندههای هوا در این استان تا اوایل هفته آینده خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مریم بهروزی در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما گفت:گذر موج بسیار ضعیفی در بامداد امروز پنجشنبه، بارشهای خفیف و پراکندهای را به ویژه در ارتفاعات استان از جمله مناطق کوهستانی به همراه داشت که موجب بهبود مقطعی کیفیت هوا شد.
وی افزود: با این حال، خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد که تا اوایل هفته آینده، جو منطقه در حالت پایدار قرار خواهد داشت. این سکون و پایداری جوی، منجر به افزایش نسبی غلظت آلایندهها و کاهش کیفیت هوا به ویژه در مناطق صنعتی و پرتردد استان خواهد شد.
این کارشناس هواشناسی در ادامه به وضعیت هفته آینده اشاره کرد و گفت: پیشبینی میشود در روز دوشنبه، موج ضعیف دیگری از منطقه عبور کند که با افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارشهای پراکنده و خفیف همراه خواهد بود.
بهروزی خاطرنشان کرد: به لحاظ دمایی نیز طی سه تا چهار روز آینده، تغییرات محسوسی در دمای استان رخ نخواهد داد.