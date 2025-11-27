پخش زنده
همایش اقتدار بسیجیان با حضور فرماندار ویژه، مسئولان و فرماندهان، پیشکسوتان و بسیجیان حوزهها و پایگاهها در سالن طوبی شهرستان میبد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد در این همایش با تبریک هفته بسیج گفت: بسیج شجره طیبهای است که امام (ره) آن را تاسیس کرد و امروز هر آنچه داریم به برکت حرکت جریان ساز این نهاد مقدس است.
سرهنگ اسدالله امامی میبدی افزود: بسیج بعد از جنگ هم در عرصه سازندگی، حرکتهای درخشانی داشت و چشم بر چشمان ولی و گوش برگوش ولی، مسیرش از گذشته تا امروز یکی بوده و آن اطاعت از ولایت فقیه است.
وی تصریح کرد: امروز افتخار میکنیم که ۲۲ قشر بسیج در نهادها، صنایع، مهندسی کشاورزی، پزشکی تا دانشجو و طلبه تا بسیج محلات و طلاب فعال هستند. بسیج در حوزه فرهنگی و در مناسبتهای ملی و مذهبی و عرصههای فرهنگی فعال است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج میبد ادامه داد: بسیج در ذیل قرارگاه سازندگی و اقتصاد مقاومتی و در گروههای جهادی، با صندوقهای قرض الحسنه، نیازهای معیشتی و جهیزیه محرومین را تامین و منازل محرومین را بازسازی میکند.
امامی تصریح کرد: آنجا که علم و پژوهش جاری باشد؛ قرارگاه علمی بسیج پای کار و در عرصههای علمی و هوش مصنوعی ذیل قرارگاه فضای مجازی و گردانهای سایبری فعالیت دارد.
وی با بیان اینکه گردانها سایبری شهرستان میبد جزء قرارگاههای برتر است، گفت: رزمایشهای متعدد گردانهای سایبری به صورت شبانه روز در سطح شهرستان، استان و کشور و فراتر انجام میشود که هدف جریان سازی و خنثی سازی حرکتهای دشمن در عرصه فضای مجازی است.
امامی خاطرنشان کرد: امروز قرارگاه بانوان هم خوش میدرخشد و بانوان در پیشرفت ایران اسلامی، تمدن سازی و حفظ عفاف و حجاب نقش آفرینی میکنند.
رونمایی از سرود و اجرای ورزش پهلوانی و باستانی از دیگر برنامههای این همایش بود.