رییس مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: گفت: اردبیل همواره در اقتصاد ایران تاثیرگذار بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل احد بیوته درهمایش بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری استان اردبیل به پیشینه تاریخی اردبیل و نقش آن در جاده اقتصادی ابریشم اشاره کرد و گفت: اردبیل با داشتن قابلیتهای خدادادی وظرفیتهای کم نظیر اقتصادی میتواند بیش از پیش در رونق اقتصادی منطقه و ایران نقش آفرین باشد.
او سرمایه گذاران را سفیران صلح و دوستی خواند که برای رفع نیاز بشریت تلاش میکنند خطاب به سرمایه گذاران تصریح کرد: سرمایه گذاری شما بذر مهربانی در اردبیل میکارد ودر این مقطع زمانی پیام صلح و امنیت به جهان مخابره میکند.