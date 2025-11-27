اجلاس شهری تهران ۲۰۲۵ با هدف تبادل تجربیات شهری با حضور جمعی از شهرداران، مدیران شهری داخلی و خارجی، نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و تعدادی از سفرای مقیم تهران در ساختمان تاریخی بلدیه آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این رویداد که به ابتکار معاونت بین‌الملل مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران و با همکاری مجمع شهرداران آسیایی برگزار شده، بیش از ۱۰۰ مهمان از شهر‌های مختلف کشور و کشور‌های تاجیکستان، آذربایجان، ارمنستان، هند، ترکیه، عراق، روسیه، قطر و سنگال حضور دارند. همچنین نمایندگان سازمان‌های شهری بین‌المللی مانند اتحادیه شهرداری‌های ترکیه، اتحادیه شهر‌های بریکس پلاس و آیزوکارپ شرکت کرده‌اند.

این اجلاس سه‌روزه شامل هفتمین نشست مجمع عمومی و یازدهمین نشست هیئت اجرایی مجمع شهرداران آسیایی، اعطای ششمین دوره جایزه جهانی خشت طلایی، نخستین نشست رؤسای سازمان‌های بین‌المللی شهری و دومین نشست شهر‌های خواهرخوانده تهران است.

در حاشیه این رویداد، نشست‌های دوجانبه و چندجانبه با هدف توسعه دیپلماسی شهری میان تهران و سایر کشورها، و نیز جلسات تخصصی در محور‌های شهر هوشمند، محیط زیست، حمل‌ونقل و ترافیک، اقتصاد شهری، مشارکت اجتماعی و شهر‌های دوستدار کودک برگزار می‌شود.

بازدید از طرحهای شاخص شهری و ظرفیت‌های گردشگری تهران نیز در برنامه مهمانان قرار دارد.

مسئولان شهرداری تهران هدف برگزاری از این نشست را تقویت تبادل تجربیات شهری، شکل‌گیری همکاری‌های جدید و افزایش نقش تهران در شبکه تعاملات بین‌المللی حوزه مدیریت شهری اعلام کرده‌اند.