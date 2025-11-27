به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه از دستگیری سارق حرفه‌ای موتورسیکلت با ۷ فقره سرقت در عملیات ماموران کلانتری ۱۱ این شهرستان خبر داد.

سرهنگ خشور گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت موتورسیکلت در سطح حوزه کلانتری ۱۱ شهرستان، ماموران تجسس کلانتری ۱۱ با تلاش بی وقفه و تحقیقات پلیسی موفق به شناسایی یک سارق حرفه‌ای شدند که با هماهنگی قضائی در یک عملیات غافلگیرانه متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه افزود: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده با مشاهده ادله و مستندات به ۷ فقره سرقت موتورسیکلت اعتراف و سارق پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

وی در پایان از شهروندان خواست: خودرو و موتورسیکلت خود را در مکان امن و مطمئن پارک نموده و در جهت پیشگیری از سرقت، وسائط نقلیه خود را به تجهیزات ایمنی لازم از قبیل قفل مرکزی، دزدگیر، قفل پدال و قفل فرمان مجهز کنند.