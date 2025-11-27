به مناسبت بزرگداشت هفته بسیج، ۳۰ طرح اقتصاد مقاومتی با بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه در استان همدان به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دهکده اقتصاد مقاومتی، ادامه جهاد آبرسانی در استان، ساخت ۹۰۰ واحد مسکن محرومان با ۴۰۰ میلبیارد تومان اعتبار و ایجاد ۴۰ کیلومتر راه روستایی با ۲۵۰ میلیارد تومان هزینه از مهمترین این طرح‌ها است.

آیین بهره برداری از طرح‌های محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی بسیج کشور در همدان به صورت وبیناری و با حضور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

سرلشکر محمد پاکپور در این آیین گفت: نیرو‌های سپاه و بسیج در عرصه‌های مردم یاری، محرومیت زدایی و امنیت به مردم خدمات رسانی می‌کنند.

او افزود: سپاه قرار بود از سال ۱۴۰۰ به بعد طی ۷ سال ۵۰۰ مرکز درمانی را به بهره برداری برساند که تاکنون ۲۰۰ مرکز آن به بهره برداری رسیده است.

فرمانده سپاه همدان هم گفت: دهکده الگویی اقتصاد مقاومتی سپاه انصار الحسین استان هم با ۱۶ هکتار و ۷۵ میلیارد تومان هزینه، در راستای آموزش و توانمند سازی در ۷ عرصه اصلی پرورش دام و طیور، گلخانه‌ها و بخشی از محصولات کشاورزی، به بهره برداری رسید.

سردار حسین زارع کمالی افزود: دهکده الگویی اقتصاد مقاومتی همدان در فضایی به وسعت ۱۴ هکتار راه اندازی شد تا بتواند زمینه آموزش جوانان، فضای مهارت آموزی و کسب و کار را برای آنها فراهم کند و تاکنون هزار و ۳۰۰ نفر در آن مهارت آموزی داشته‌اند.

او همچنین تاکید کرد: با توجه به ناترازی انرژی در کشور، بسیج سازندگی به منظور کمک به وزارت نیرو، راه اندازی نیروگاه‌های خورشیدی ۵۰۰ کیلو واتی و یک مگاواتی را در برنامه دارد.