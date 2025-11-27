بمناسبت هفته بسیج ۲۴۵ طرح محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی در چهارمحال و بختیاری به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، آیین بهره برداری از طرح‌های محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی در سراسر کشور به صورت ارتباط تصویری با حضور فرمانده کل سپاه، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و مسئولان استانی برگزار شد.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) گفت: امروز ۲۴۵ طرح محرومیت زدایی و اقتصاد مقاومتی در استان همزمان با سراسر کشور به بهره برداری رسید.

سرهنگ پاسدار هوشنگ فولادی افزود: افتتاح ۲۴ کیلومتر جاده بین مزارع و مرمت ۱۵ هزار متر مربع و اهدای ایزوگام به ۱۰۰ واحد مسکن محرومین، افتتاح ۵۵ کانال آبرسانی کشاورزی در قالب طرح آبخیز تا جالیز، بهره برداری از ۲۰ رشته قنات ویک مجتمع آبرسانی شرب، افتتاح ۴۰ طرح پنل خورشیدی و ۲۳ طرح اشتغالزایی خانگی از اقدامات انجام شده در یکسال اخیر توسط بسیج سازندگی و گروه‌های جهادی بوده که امروز به بهره برداری رسید.

وی گفت: برنامه‌های هفته بسیج، طرح بزرگ فاطمیون ۵ و گردهمایی جهادگران استان در روز‌های آینده برای ادامه برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های محرومیت زدایی، مردم یاری، مردم نوازی، مردم دوستی برگزار خواهد شد.