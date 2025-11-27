دومین رزمایش کارزار خدمت در محلات کرامت، در مسجد جوادالائمه محله موسی بن جعفر بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بیرجند گفت: این رزمایش با حضور امامان جماعت و مسئولان پایگاه‌های مقاومت محله موسی بن جعفر و مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان به منظور بررسی مسائل و مشکلات مردم در منطقه موسی بن جعفر برگزار شد.

سرهنگ طالبی افزود:مسائل و مشکلات اهالی این محله با حضور اعضای شورای اسلامی محله مورد بررسی قرار می‌گیرد و با حمایت‌های مسئولان و همکاری مردم بررسی و به مرحله اجرا در می‌آید.

در این رزمایش کارزار نبود زمین ورزشی از جمله چمن مصنوعی و سالن ورزشی و مشکلات درمانی مطرح و بررسی شد که مسئولان برای حل آن قول مساعد دادند.