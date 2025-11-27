به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج جمعی از کارکنان صدا و سیمای آبادان با شهدا تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ همزمان با هفته بسیج، جمعی از کارکنان صداوسیمای آبادان امروز پنجشنبه ۶ آذر با حضور در یادمان شهدای علقمه، بخشی از محل عملیات کربلای ۴ در خرمشهر با شهدا تجدید بیعت کردند.

در این مراسم یادگاران هشت سال دفاع و حماسه روایت‌های دوران جنگ تحمیلی را بازگو کردند.

قرائت دعا از جمله برنامه‌های حضور کارکنان رسانه ملی در یادمان شهدای علقمه بود.

یادمان شهدای علقمه خرمشهر، محل اجرای عملیات کربلای ۴ بود این عملیات سوم دیماه سال ۱۳۶۵ با رمز یا محمد رسول الله (ص) راس ساعت ۱۰ شب آغاز شد و در این عملیات رزمندگان غواص از شهر‌های مختلف شمال، جنوب، شرق و غرب کشور شرکت داشتند.