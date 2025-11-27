به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ در بسته امروز آمده است:

آغاز به کار نوزدهمین نمایشگاه ملی فرش دستباف قم

تجدید بیعت باآرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی همزمان با هفته بسیج

یادواره شهدای قمی مرکز بهداشت، درمان و بهداری رزم دفاع مقدس ۱۲ روزه

بازسازی ۱۰۲ باب منزل آسیب دیده در جنگ تحمیلی دوازده روزه

برگزاری محفل خوشنویسان بسیجی «مشق نور»

رونمایی از کتاب شاخص‌های انقلابی گری در اندیشه امام خامنه‌ای و سیره شهدا، اهدا۲۰۰ بسته معیشتی به همت بسیج سازندگی شهرستان کهک

کسب ۹ مدال تیم اعزامی قم در مسابقات بودو کیوکوشین بانوان کشور

برگزاری مسابقات استانی کیک بوکسینگ بانوان استان