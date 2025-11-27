پخش زنده
۳عضو یک خانواده در اصفهان دچار گازگرفتگی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ سخنگوی مرکز حوادث و فوریتهای پزشکی استان اصفهان گفت: صبح امروز امدادگران اورژانس ۱۱۵ با دریافت گزارشی مبنی بر مسمومیت اعضای یک خانواده در خیابان رباط اصفهان به محل اعزام شدند.
آقای عابدی افزود: در این حادثه، پدر و مادر خانواده به همراه یک کودک پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان عیس بن مریم اصفهان منتقل شدند.
مونواُکسیدکربن، گازی بیرنگ، بیبو و بیمزه است که در اثر سوختن ناقص سوختهای آلی مانند گاز طبیعی، نفت، گازوییل، بنزین و چوب حاصل میشود.
علائم مسمومیت با این گاز بسیار شبیه سرماخوردگی ساده یا آنفلوانزاست و افرادی که دچار این مسمومیت میشوند در مراحل اولیه تصور میکنند که دچار سرما خوردگی شدهاند.