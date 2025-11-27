سرپرست معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد: واکسن آنفلوانزا فاقد عوارض جدی و تاثیرگذار بر روی مادر و جنین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر مسعود شریفی گفت: با توجه به اینکه بیماری آنفلوانزا در خانم‌های باردار با خطرات زیادی همراه است، انجام واکسیناسیون برای خانم‌های باردار یا مادران تا دو هفته بعد از زایمان در اولویت بسیار بالایی قرار دارد.

وی با بیان اینکه در سال جاری بیشترین سهمیه واکسن رایگان برای زنان باردار اختصاص داده شده است، افزود: واکسن توزیعی از مرغوب‌ترین نوع بین‌المللی می‌باشد.

سرپرست معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: این واکسن ضمن حفاظت از زنان باردار در برابر ابتلای به آنفلوآنزا و یا کاهش شدت بیماری، فاقد عوارض جدی و تاثیرگذار بر روی مادر و جنین است.

شریفی تصریح کرد: کلیه مادران باردار برای بهره‌مندی از این خدمت رایگان می‌توانند به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت محل سکونت خود مراجعه کنند.