به گزارش خبرگزاری صدا وسیما،فاطمه کریمی افزود: مبنای گزارش‌های شرکت کنترل کیفیت هوا، مانند استاندارد جهانی تمام کشورهای دنیا، اندازه‌گیری مستقیم آلاینده‌ها از طریق شبکه‌ای گسترده شامل بیش از ۳۰ ایستگاه سنجش استاندارد متعلق به شرکت کنترل کیفیت هوا و سازمان حفاظت محیط زیست در شهر است.



وی گفت: طلاعات ذکر شده در سایت‌های خبری بین‌المللی برگرفته از سنسورهای ارزان‌قیمت مستقر در تهران است که اطلاعات سنسورهای اندازه‌گیری به هیچ وجه دقت و صحت داده‌های آنالایزرهای مورد استفاده در ایستگاه‌ها را ندارد. ضمن اینکه اطلاعات اعلام شده در سایت موثق این شرکت مبنی بر میانگین کل شهر تهران است.